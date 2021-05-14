Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина показала стильные образы и своих одногруппников на престижной премии

Звезда поделилась кадрами с музыкальной премии YUNA, которая прошла 12 мая, на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Накануне The Hardkiss оказались среди обладателей главных статуэток, победив в категории «Лучшее концертное шоу», а также получив звание лучшей рок-группы года. В новом посте Санина показала два разных образа, в которых она красовалась во время церемонии.

На первом снимке Юлия позировала в окружении своих одногруппников, один из которых, является еще и ее мужем. Вся группа позировала в черном с редкими белыми элементами. Самым оригинальным ожидаемо был наряд Саниной.

На ней было платье-пиджак с необычными складками спереди, а также полупрозрачные леггинсы и туфли на каблуке. Внимание также привлекала прическа певицы, которая заплела волосы в тонкие косички с белыми концами.

Второй образ Юлии оказался еще более ярким. Так, певица была одета в костюм кислотно-зеленого цвета с топом из полупрозрачной сетки. Сверху она накинула кожаный жакет.

Образы Саниной впечатлили известную украинскую ведущую Лесю Никитюк, которая в комментариях написала: «Стиль огонь».

Поклонники группы также отреагировали на публикацию.

«Юльчик, какая же ты красотка!», «Второй таакой клаассный мне эта фигура будет снится отвечаю», «вопрос на засыпку, я одна когда только только увидела на премии колготки подумала что это «скандал» , а оказалось что нет», «Юль, ну вот просто в любом образе неотразима», «Ну богиня», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".

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