Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина показала стильные образы и своих одногруппников на престижной премии
Звезда поделилась кадрами с музыкальной премии YUNA, которая прошла 12 мая, на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Накануне The Hardkiss оказались среди обладателей главных статуэток, победив в категории «Лучшее концертное шоу», а также получив звание лучшей рок-группы года. В новом посте Санина показала два разных образа, в которых она красовалась во время церемонии.
На первом снимке Юлия позировала в окружении своих одногруппников, один из которых, является еще и ее мужем. Вся группа позировала в черном с редкими белыми элементами. Самым оригинальным ожидаемо был наряд Саниной.
На ней было платье-пиджак с необычными складками спереди, а также полупрозрачные леггинсы и туфли на каблуке. Внимание также привлекала прическа певицы, которая заплела волосы в тонкие косички с белыми концами.
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Второй образ Юлии оказался еще более ярким. Так, певица была одета в костюм кислотно-зеленого цвета с топом из полупрозрачной сетки. Сверху она накинула кожаный жакет.
Образы Саниной впечатлили известную украинскую ведущую Лесю Никитюк, которая в комментариях написала: «Стиль огонь».
Поклонники группы также отреагировали на публикацию.
«Юльчик, какая же ты красотка!», «Второй таакой клаассный мне эта фигура будет снится отвечаю», «вопрос на засыпку, я одна когда только только увидела на премии колготки подумала что это «скандал» , а оказалось что нет», «Юль, ну вот просто в любом образе неотразима», «Ну богиня», - пишут люди.
Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.
Также Politeka писала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".