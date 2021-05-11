Фронтвумен известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина похвасталась своей фигурой
Как передает Politeka.net, сейчас 30-летняя Санина вместе со своим мужем, гитаристом The Hardkiss Валерием Бебко (Валом) и сыном Даней отдыхают в Египте. Ранее в своих постах певица рассказала, что осталась недовольна отдыхом. Более того, она назвала его худшим, отметив, что ранее с отдыхом им всегда везло.
В свежих сторис Юлия решила немного побаловать поклонников видом своей фигуры. Она сняла себя в зеркале, когда переодевалась в купальник. Стоит отметить, что для скромницы Саниной такой кадр – большая редкость. Обычно звезда не делится такими фото, и даже на отдыхе позировала в купальнике спортивного типа, который состоял из велосипедок и топа.
Как известно, в 2020 году Санина приняла участие в «Танцях з зірками», где дошла до финала. За проект артистка успела серьезно улучшить свою физическую форму. После шоу танцы Юлия не бросила и решила дальше поддерживать форму.
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Отметим, что на фото прекрасно видно подкачанные ноги звезды и ее упругий пресс. Выглядит Юлия просто превосходно.
Напомним, что Санина из The Hardkiss с броским макияжем и кольцом в носу показала характер: "Самая красивая рок-дива страны!".
А еще Politeka сообщала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss впечатлила необычной прической рядом с лысым мужем: "Ой, ну такие...".