Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна поскаржилася на невдалий відпочинок

Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) і сином Данею провели відпустку в Єгипті. Однак таким відпочинком співачка залишилася незадоволена, про що і розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Найгірша відпустка - зазвичай нам завжди щастить, але не Цього разу. Висновки, які я зробила для себе: Єгипет - не моя країна. Єгипет - не мій тип природи (не сприймаю море без зелених гір навколо). Єгипет - не мій рівень сервісу і харчування. Нові готелі в Єгипті-це скоріше вирок, ніж бонус. Закриваю для себе подорожі в цю країну (пишу цей пост, як нагадування собі ж, раптом вирішу коли-небудь знову ризикнути😂)", - написала артистка.

При цьому Саніна вказав і на нечисленні позитивні моменти.

"З хорошого-щасливий син, красиве море і захід. Цим, мабуть, з вами і поділюся», - написала вона і показала фото.

Зазначимо, що це вже другий візит Саніної до Єгипту за відносно невеликий проміжок часу. Минулого разу вона побувала в цій країні в грудні 2020 року.

"Так ви ж вже були в Єгипті взимку? Тоді не зрозуміла ще, що не подобається? Навіщо вдруге в цю ж країну?)) Їдь наступного разу на острови як Тіна", - пишуть користувачі Мережі в коментарях до посту артистки.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss переборщила зі збільшенням очей, переставши бути схожою на себе: "Забавно"

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss показала свій шарм в простому повсякденному образі: "не залізна"

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss перервала мовчання після витівки Кароль: "Я дуже вдячна тіні, але..."