Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина пожаловалась на неудачный отдых
Юлия Санина вместе со своим мужем, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом) и сыном Даней провели отпуск в Египте. Однако таким отдыхом певица осталась недовольна, о чем и рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Худший отпуск - done ✔ Обычно нам всегда везет, но не в этот раз. Выводы, которые я сделала для себя: Египет - не моя страна. Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг). Египет - не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну ( пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть😂)», - написала артистка.
При этом Санина указал и на немногочисленные положительные моменты.
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«Из хорошего - счастливый сын, красивое море и закат. Этим, пожалуй, с вами и поделюсь», - написала она и показала фото.
Отметим, что это уже второй визит Саниной в Египет за относительно небольшой промежуток времени. В прошлый раз она побывала в этой стране в декабре 2020 года.
«Так вы же уже были в Египте зимой? Тогда не поняла еще, что не нравится? Зачем второй раз в эту же страну?)) Езжай в следующий раз на Острова как Тина», - пишут пользователи Сети в комментариях к посту артистки.
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