Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала себе в образі справжньої фатальної красуні

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram виконавиця розповіла про новий проект. Так, Саніна зізналася, що музиканти з The Hardkiss завжди пов'язували свою творчість з модою і фешн-індустрією. На тлі цього у них давно виникла ідея про створення власної лінії прикрас, втілити яку в життя вони вирішили зараз.

"Продумуючи деталі прикрас, у мене був час зрозуміти що мене надихає, що для мене рок-музика в ювелірних виробах, як її можна відобразити в прикрасах, яка символіка має бути присутня. Зрозуміла, що хочу бачити в колекції шипи, зірки, блискавки. Але шипи перш за все. Щоб це були красиві жіночі прикраси, а шипи додавали їм яскравості і "фатальності"", - розповіла зірка про свій досвід.

Саніна продемонструвала деякі прикраси на собі, показавши фото в двох образах. Для одного з них зірка вибрала більш легкий макіяж і сережки з елегантними ланцюжками. Другий образ виявився більш брутальним: з темними тінями і помадою, шипами у вухах і колечком в носі, що імітує пірсинг.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Найкрасивіша рок-Діва країни!", "О, вау", "досить кіберпанково", "не знаю куди дивитися, справа краса, зліва краса!", "Яка ж неймовірно красива", - пишуть люди.

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