Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала себя в образе настоящей роковой красотки

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм исполнительница рассказала о новом проекте. Так, Санина призналась, что музыканты из The Hardkiss всегда связывали свое творчество с модой и фэшн-индустрией. На фоне этого у них давно возникла идея о создании собственной линии украшений, воплотить которую в жизнь они решили сейчас.

«Продумывая детали украшений, у меня было время понять что меня вдохновляет, что для меня рок-музыка в ювелирных изделиях, как ее можно отобразить в украшениях, какая символика должна присутствовать.Поняла, что хочу видеть в коллекции шипы, звезды, молнии. Но шипы прежде всего. Чтобы это были красивые женские украшения, а шипы добавляли им яркости и “роковости”», - рассказала звезда о своем опыте.

Санина продемонстрировала некоторые украшения на себе, показав фото в двух образах. Для одного из них звезда выбрала более легкий макияж и сережки с элегантными цепочками. Второй образ оказался более брутальным: с темными тенями и помадой, шипами в ушах и колечком в носу, имитирующим пирсинг.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Самая красивая рок-дива страны!», «О, вау», «Довольно киберпанково», «Не знаю куда смотреть, справа красота, слева красота!», «Какая же невероятно красивая», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss переборщила с увеличением глаз, перестав быть похожей на себя: "Забавно"

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss показала свой шарм в простом повседневном образе: "Не железная"

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."