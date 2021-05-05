Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала себя в образе настоящей роковой красотки
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм исполнительница рассказала о новом проекте. Так, Санина призналась, что музыканты из The Hardkiss всегда связывали свое творчество с модой и фэшн-индустрией. На фоне этого у них давно возникла идея о создании собственной линии украшений, воплотить которую в жизнь они решили сейчас.
«Продумывая детали украшений, у меня было время понять что меня вдохновляет, что для меня рок-музыка в ювелирных изделиях, как ее можно отобразить в украшениях, какая символика должна присутствовать.Поняла, что хочу видеть в коллекции шипы, звезды, молнии. Но шипы прежде всего. Чтобы это были красивые женские украшения, а шипы добавляли им яркости и “роковости”», - рассказала звезда о своем опыте.
Санина продемонстрировала некоторые украшения на себе, показав фото в двух образах. Для одного из них звезда выбрала более легкий макияж и сережки с элегантными цепочками. Второй образ оказался более брутальным: с темными тенями и помадой, шипами в ушах и колечком в носу, имитирующим пирсинг.
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