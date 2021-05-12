Певица Юлия Санина показала, как ее высмеял хореограф Влад Яма прямо на съемках

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и популярный хореограф Влад Яма принимали участие в съемках шоу "Где логика", ведущим которого является Сергей Притула. В своих Instagram-сторис Юля показала фрагмент из студии, на котором Влад над ней посмеялся.

Как видно, ролик начинается с того, что Санина стоит за столом вместе с танцовщицей Аленой Шоптенко и сокрушается на тему того, что нет логики. "Ну все, нет логики, нет логики", - причитает Юлия. "Санина плачет, потому что у нее нет логики", - подлил масла в огонь ведущий Притула, чем вызвал бурный смех не только в зале, но и среди других участников шоу, в частности, и у Влада Ямы.

Также певица выложила еще один фрагмент, где Сергей Притула ставит ей вопрос. Он приводит ситуацию, когда на стадионе "НСК "Олимпийский" полные трибуны, Юлия с микрофоном в руках, но тут на поле выходят сборные Украины и Англии… на это Санина быстро нашла ответ и сказала: "Это разогрев". Притула подсказал ей, что также можно исполнить гимн Украины, выгнав Дзидзьо, который делал это раньше.

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