Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина удивила ярким перевоплощением

Как передает Politeka.net, не так давно Юлия Санина стала отделять свое имя от The Hardkiss, в котором поет вот уже 10 лет. Как признавалась артистка в одном из интервью, она хочет, чтобы Юлию Санину знали как отдельную личность, именно поэтому все чаще светится в проектах и интервью как обычная женщина. Для этого ей приходится снимать маску рок-дивы, показывая, какая она в реальной жизни.

Недавно Санина стала лицом одного из ювелирных брендов. Для рекламы звезда снялась в двух радикально разных образах. Она показала смелое перевоплощение из обычной женщины в рок-диву.

«Ваш вечер сегодня 1 или 2?», - подписала фото Санина.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

"Что-то между 1 и 2", «Ваааау», «Мило», «Какая же ты шикарная, Юль!! А вечер сегодня - это смотреть на невероятный закат во Львове, на высоте птичьего полёта, под ваши песни», «Шикарна как всегда», «Поздравляю с такой особой коллекцией! Мне что первый, что второй образ по душе», «Какая ты офигенная», «Так органично. Вы рождены рок-дивой», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина из The Hardkiss показала свой шарм в простом повседневном образе: "Не железная".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss с броским макияжем и кольцом в носу показала характер: "Самая красивая рок-дива страны!".

Кроме того Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в обнимку с красавцем-мужем поздравила украинцев: семейное фото.