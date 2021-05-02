Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, поділилася сімейним фото

Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом), пише Politeka.net. Пара довгий час приховувала свої стосунки. Відомо, що обидва закохалися ще у 2009 році.

Після весілля у 2015 році Саніна народила сина, Данила.

Подружжя разом займається творчістю і нерідко ділиться сімейними знімками.

Цього разу Юлія розмістила знімок, на якому позує, обійнявшись з чоловіком. Красень Бебко був у жовтій крутці, а його дружина - в сріблястій.

"З Великоднем", - написала зірка.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Добра вам!", "Прекрасні 😍 зі світлою Пасхою🙏 🏼", "з Великоднем", " Христос Воскрес! Зі святом ❤", " зі святом!❤ ", "З Великоднем вас і вашу сім'ю, всього найкращого❤,," Перемоги у всіх яєчних боях вам, Юля🥚 🎉", "котики❤️🔥 🥺", " Українська з твоїх вуст звучить по-особливому🌛", " миру і любові вашій родині❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юлія Саніна в одному з інтерв'ю згадувала, що на момент знайомства з Валом вона вчилася в Інституті філології і захоплювалася журналістикою. Одного разу майбутня співачка прийшла до Валерія на інтерв'ю, коли він працював продюсером ефіру на MTV. Обидва з першого погляду зрозуміли, що їм потрібно бути разом, і незабаром вони зав'язали відносини.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss перервала мовчання після витівки Кароль: "Я дуже вдячна тіні, але...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "The Hardkiss" розповіла про прийняття важкого рішення для групи: "Можете собі уявити...".

Також Politeka писала, що Саніна з " The Hardkiss "одягнулася в латекс, давши привід заговорити про себе:"бомбезний образ".