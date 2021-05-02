Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, поделилась семейным фото

Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом), пишет Politeka.net. Пара долгое время скрывала свои отношения. Известно, что оба влюбились еще в 2009 году.

После свадьбы в 2015 году Санина родила сына, Даниила.

Супруги вместе занимаются творчеством и нередко делятся семейными снимками.

В этот раз Юлия разместила снимок, на котором позирует, обнявшись с мужем. Красавец Бебко был в желтой крутке, а его жена - в серебристой.

"С Пасхой", - написала звезда.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Добра вам!", "Прекрасные 😍 Со светлой Пасхой 🙏🏼", "С Пасхой", "Христос воскрес! С праздником ❤", "С праздником!❤", "С Пасхой вас и вашу семью, всего наилучшего ❤😊, "Победы во всех яичных боях вам, Юля 🥚🎉", "котики❤️‍🔥🥺", "Украинский из твоих уст звучит по-особому 🌛", "Мира и любви вашей семье❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Юлия Санина в одном из интервью вспоминала, что на момент знакомства с Валом она училась в Институте филологии и увлекалась журналистикой. Однажды будущая певица пришла к Валерию на интервью, когда он работал продюсером эфира на MTV. Оба с первого взгляда поняли, что им нужно быть вместе, и вскоре они завязали отношения.

Напомним, Санина из The Hardkiss переборщила с увеличением глаз, перестав быть похожей на себя: "Забавно"

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss показала свой шарм в простом повседневном образе: "Не железная"

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss прервала молчание после выходки Кароль: "Я очень благодарна Тине, но..."