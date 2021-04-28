Солістка відомого українського гурту The Hardkiss і півфіналістка шоу "Танці з зірками" показала простою повсякденний образ і поділилася одкровенням про себе

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом у своєму Instagram.

Так, Саніна вирішила показати шанувальникам, які найчастіше бачать її на сцені або в ефірі різних шоу, як вона виглядає в звичайному житті.

На фото співачка одягнена в простий світшот життєрадісного помаранчевого кольору. На її обличчі легкий макіяж, який лише підкреслює природну красу Саніної, при цьому не змінюючи її зовнішність. Доповнили образ розпущене волосся, завиті великими локонами, які зробили зовнішній вигляд Юлії більш романтичним і жіночним.

У підписі до фото Саніна досить незвично описала себе.

"Жива і не залізна", - написала виконавиця.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"І дуже красива", "волосся прекрасні", "а в очах глибина від блакитних озер. Неймовірна", "яка ти прекрасна", "вам дуже йде Помаранчевий", "яка ж ви красива!", "Немає слів...", "дивлячись на вас навіть і надати собі неможливо, що колись ви вважали себе гидким каченям. З кожним днем стаєте все красивіше і красивіше", "Юлечка, яка ти любовна любов. Неможливо", - пишуть люди.

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