Фронтвумен відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками» Юлія Саніна похвалилася своєю фігурою

Як передає Politeka.net, зараз 30-річна Саніна разом зі своїм чоловіком, гітаристом The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) і сином Данею відпочивають в Єгипті. Раніше у своїх постах співачка розповіла, що залишилася незадоволена відпочинком. Більш того, вона назвала його найгіршим, зазначивши, що раніше з відпочинком їм завжди щастило.

У свіжих сторіс Юлія вирішила трохи побалувати шанувальників видом своєї фігури. Вона зняла себе в дзеркалі, коли переодягалася в купальник. Варто відзначити, що для скромниці Саніної такий кадр – велика рідкість. Зазвичай зірка не ділиться такими фото, і навіть на відпочинку позувала в купальнику спортивного типу, який складався з велосипедок і топа.

Як відомо, у 2020 році Саніна взяла участь у «Танцях з зірками», де дійшла до фіналу. За проект артистка встигла серйозно поліпшити свою фізичну форму. Після шоу танці Юлія не кинула і вирішила далі підтримувати форму.

Відзначимо, що на фото прекрасно видно підкачані ноги зірки і її пружний прес. Виглядає Юлія просто чудово.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss з помітним макіяжем і кільцем в носі показала характер: "найкрасивіша рок-діва країни!".

А ще Politeka повідомляла, що Саніній з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті:"найгірша відпустка".

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