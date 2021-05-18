Фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина кардинально сменила образ

Как сообщает Politeka.net, 30-летняя Юлия Санина очень любит экспериментировать с внешностью. С самого начала существования The Hardkiss она будоражила фантазию поклонников своими неординарными образами.

Как известно, Юлия тесно сотрудничает со стилистами Славой Чайкой и Виталием Дацюком. Также певица работает с молодыми дизайнерами, которые обеспечивают ее невероятными нарядами.

На свежих фото Санина предстала с необычными розовыми волосами. Короткая стрижка подчеркнула миловидное лицо артистки, а яркий макияж удачно гармонировал с нарядом. В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.

«Ну образ шикарный просто», «Это очень красиво, но мне больше нравится настоящая Юля, а не «образ блондинки» который нравится Валу», «Когда же уже альбом?», «И добавить бы корону», «Невероятная», «каждый раз шокирующие и безумно красивые образы», «Икона», «С неба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина в окружении коллег по группе засветилась на мероприятии в черном платье с белыми элементами. Образ дополнили полупрозрачные леггинсы и туфли на каблуке.

Напомним, что Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Как сообщала Politeka, Юлия Санина, собрав "урожай" наград, пожаловалась на испорченный отдых в Египте: "Туда ездят украинцы".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss вместе с мужем превратились в эльфов прямо на репетиции: кадры перевоплощения.