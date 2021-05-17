Солістка популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла подробиці про невдалому відпочинку в Єгипті

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна, яка зібрала "врожай" нагород на церемонії "Yuna", розповідала в соцмережі Instagram, як разом зі своїм чоловіком, креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) і сином Данею провели відпустку в Єгипті. Однак таким відпочинком співачка залишилася незадоволена, назвавши відпустку в Єгипті найгіршим. Цього разу зірка розповіла подробиці зіпсованого відпочинку Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя".

"Насправді ми нормально заплатили за путівку. Але готель опинився серед будівництва, тому що він маленький і Новий. Дерева там ще не виросли. Дуже багато людей, які нас впізнавали, бо туди їздять українці. Кавун був тільки в перші два дні, потім він зник. Потім зникли оругци з помідорами з меню. Коротше, вирішили, що пустеля - це не моє", - чесно розповіла Саніна і зареклася більше не їхати на відпочинок до Єгипту.

Висновки, які співачка зробила для себе, опублікувала на своїй сторінці в Instagram:

- Єгипет - не моя країна.

- Єгипет - не мій тип природи (не сприймаю море без зелених гір навколо)

- Єгипет - не мій рівень сервісу і харчування💔

- нові готелі в Єгипті-це скоріше вирок, ніж бонус.

Нагадавши, Влад Яма посміявся над" ридаючою "Саніною з The Hardkiss:" плаче, тому що...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.

Також Politeka писала, що Саніної з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті:"найгірший відпустку".