Солістка популярної групи The Hardkiss Юлія Саніна розповіла подробиці про невдалому відпочинку в Єгипті
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна, яка зібрала "врожай" нагород на церемонії "Yuna", розповідала в соцмережі Instagram, як разом зі своїм чоловіком, креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) і сином Данею провели відпустку в Єгипті. Однак таким відпочинком співачка залишилася незадоволена, назвавши відпустку в Єгипті найгіршим. Цього разу зірка розповіла подробиці зіпсованого відпочинку Каті Осадчій в інтерв'ю для "Світського життя".
"Насправді ми нормально заплатили за путівку. Але готель опинився серед будівництва, тому що він маленький і Новий. Дерева там ще не виросли. Дуже багато людей, які нас впізнавали, бо туди їздять українці. Кавун був тільки в перші два дні, потім він зник. Потім зникли оругци з помідорами з меню. Коротше, вирішили, що пустеля - це не моє", - чесно розповіла Саніна і зареклася більше не їхати на відпочинок до Єгипту.
Висновки, які співачка зробила для себе, опублікувала на своїй сторінці в Instagram:
- Єгипет - не моя країна.
- Єгипет - не мій тип природи (не сприймаю море без зелених гір навколо)
- Єгипет - не мій рівень сервісу і харчування💔
- нові готелі в Єгипті-це скоріше вирок, ніж бонус.
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Також Politeka писала, що Саніної з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті:"найгірший відпустку".