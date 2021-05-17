Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала подробности о неудачном отдыхе в Египте

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина, собравшая "урожай" наград на церемонии " Yuna", рассказывала в соцсети Инстаграм, как вместе со своим мужем, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом) и сыном Даней провели отпуск в Египте. Однако таким отдыхом певица осталась недовольна, назвав отпуск в Египте худшим. В этот раз звезда рассказала подробности испорченного отдыха Кате Осадчей в интервью для "Світського життя".

"На самом деле мы нормально заплатили за путевку. Но отель оказался среди строительства, потому что он маленький и новый. Деревья там еще не выросли. Очень много людей, которые нас узнавали, потому что туда ездят украинцы. Арбуз был только в первые два дня, потом он исчез. Потом исчезли оругцы с помидорами с меню. Короче, решили, что пустыня - это не мое", - чесно рассказала Санина и зареклась больше не ехать на отдых в Египет.

Выводы, которые певица сделала для себя, опубликовала на своей странице в Инстаграм:

- Египет - не моя страна.

- Египет - не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг)

- Египет - не мой уровень сервиса и питания💔

- новые отели в Египте - это скорее приговор, нежели бонус.

Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Также Politeka писала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".