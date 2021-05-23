Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала українців новиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український гурт The Hardkiss випустив четвертий студійний альбом "Жива і не залізна". Вони представлятимуть платівку на різних фестивалях влітку, а восени поїдуть у тур.

Про це повідомила солістка групи Юлія Саніна на своїй сторінці в Instagram, свій пост вона супроводила яскравим знімком.

"Цей альбом про неї - живу і гостро відчуваючу жінці. Багато хто говорить, що за цей рік я особливо розкрилася. Багато хто впізнав мене з іншого боку - тією, яка за сценою. Тому і з'явився образ яскравої живої пташки, яка тепер готова розправити крила і полетіти", - написала Саніна.

На знімку Юля постала в по-справжньому сміливому образі - чорний топ, прикрашений металевими ланцюгами. Вона доповнила виразний лук масивними аксесуарами - великими сережками-кільцями і кільцями. Макіяж - максимально барвистий і зухвалий – темна підводка і помада глибокого відтінку.

Шанувальники оцінили б'юті-експеримент зірки і прийшли в захват від ефектного образу рок-діви. Крім того, багато з них привітали групу з виходом альбому.

"Нам хочеться більше справжньої Юлі", " Альбом крутий! 😍 ", "це все круто звичайно, але не втрачайте будь ласка свою унікальність, свою особливість", "я так кайфую від нових треків ❤️".

Нагадаємо, Влад Яма посміявся над "ридаючою" Саніною з The Hardkiss.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss зважилася на фото в купальнику, вразивши підкачаною фігурою: рідкісні кадри.

Також Politeka писала, що Саніної з The Hardkiss крупно не пощастило на відпочинку з сім'єю в Єгипті.