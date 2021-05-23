Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала украинцев новостью

Как сообщает Politeka.net, известная украинская группа The Hardkiss выпустил четвертый студийный альбом "Жива і не залізна". Они будут представлять пластинку на различных фестивалях летом, а осенью поедут в тур.

Об этом сообщила солистка группы Юлия Санина на своей странице в Instagram, свой пост она сопроводила ярким снимком.

"Этот альбом о ней — живой и остро ощущающей женщине. Многие говорят, что за этот год я особо раскрылась. Многие узнали меня с другой стороны — той, которая за сценой. Поэтому и появился образ яркой живой птички, которая теперь готова расправить крылья и полететь", - написала Санина.

На снимке Юля предстала в по-настоящему смелом образе – черный топ, украшенный металическими цепями. Она дополнила выразительный лук массивными аксессуарами – крупными серьгами-кольцами и кольцами. Макияж – максимально красочный и дерзкий – темная подводка и помада глубокого оттенка.

Поклонники оценили бьюти-эксперимент звезды и пришли в восторг от эффектного образа рок-дивы. Кроме того, многие поздравили группу с выходом альбома.

"Нам хочется больше настоящей Юли", "Альбом крутейший! 😍", "это всё круто конечно, но не теряйте пожалуйста свою уникальность, свою особенность", "Я так кайфую от новых треков ❤️".

Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Также Politeka писала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте.