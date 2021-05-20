Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина в образе стильной бизнесвумен удивила нарядом

Юлия часто принимает участие в тематических фотосессиях, однако, в отличие от многих звезд, артистка предпочитает скромные и привычные для себя образы без лишних преображений. Ни со стилем, ни с прическами звезда не экспериментирует.

Тем не менее, даже малейшая смена привычного имиджа позитивно влияет на отклики фанатов, а вот смелое преображение вызывает фурор. К примеру, недавно Юлия поделилась кадром, который был сделан во время работы для журнала «vogue ukraine». В черном кожаном костюме и лавандовой блузе насыщенного оттенка Санина покорила публику.

Сидя перед объективом с серьезным выражением лица и минимумом деталей, звезде удалось и так обратить на свой немного бунтарский образ:

«Юля, спасибо за все!❤️; Вот это стиль😻🙈; Нереально красивая💜; Класс ! Таков незаметный макияж нежный , совсем другая; ну прям мама босс 2.0 🥲🤍; Икона ❤️; На Яриму похожа😅; Такая сильно красивая!😍4 Уже бегу покупать 💔; Вау вообще супер! 💣Топовый стиль🤟. 🕳; Естественная красота ❤️», - пишут в сети.

Мы также писали, что недавно Юлия рассказала о не совсем удачном отдыхе.

"На самом деле мы нормально заплатили за путевку. Но отель оказался среди строительства, потому что он маленький и новый. Деревья там еще не выросли. Очень много людей, которые нас узнавали, потому что туда ездят украинцы.

Арбуз был только в первые два дня, потом он исчез. Потом исчезли огурцы с помидорами с меню. Короче, решили, что пустыня - это не мое", - чесно рассказала Санина и зареклась больше не ехать на отдых в Египет.

Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Также Politeka писала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".