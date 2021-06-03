Дощі продовжать псувати українцям настрій, проте температура почне повільно підніматися вгору

Про те, якою буде погода в середу, 3 червня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що над Україною продовжить панувати циклон, який приніс з собою непостійну, дощову погоду.

Через нього в південних, східних і центральних областях за винятком Вінницької знову йтимуть дощі, а місцями і з грозами.

Синоптики також попередили, що вночі в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях очікуються сильні зливи, через які введено жовтий рівень небезпеки.

На решті території України істотних опадів не очікується.

Температури в четвер по Україні будуть низькими як для літа, проте синоптики відзначають, що найближчим часом українців чекає потепління. Втім, літньої спеки поки чекати все ж не варто.

На півночі країни 3 червня нічні температури коливатимуться від +9 до +11 градусів, а Денні – від +17 до +19.

У західних областях вночі очікується від + 7 до +11 градусів, а вдень – від +16 до + 20.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +12, а вдень – від +14 до +18.

На сході вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +15 до + 19.

На півдні вночі температура опуститься до + 10...+13, а вдень повітря прогріється до +14 ... +19 градусів.

У Києві буде без істотних опадів, мінлива хмарність. Вночі термометри покажуть від +10 до +12 градусів, а вдень – від +18 до + 20.

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