Дожди продолжат портить украинцам настроение, однако температура начнет медленно подниматься вверх

О том, какой будет погода в среду, 3 июня, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что над Украиной продолжит властвовать циклон, который принес с собой непостоянную, дождливую погоду.

Из-за него в южных, восточных и центральных областях за исключением Винницкой снова будут идти дожди, а местами и с грозами.

Синоптики также предупредили, что ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ожидаются сильные ливни, из-за которых введен желтый уровень опасности.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Температуры в четверг по Украине будут низкими как для лета, однако синоптики отмечают, что в ближайшее время украинцев ждет потепление. Впрочем, летней жары пока ждать все же не стоит.

На севере страны 3 июня ночные температуры будут колебаться от +9 до +11 градусов, а дневные – от +17 до +19.

В западных областях ночью ожидается от +7 до +11 градусов, а днем – от +16 до +20.

В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +10 до +12, а днем – от +14 до +18.

На востоке ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +15 до +19.

На юге ночью температура опустится до +10…+13, а днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.

В Киеве будет без существенных осадков, переменная облачность. Ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов, а днем – от +18 до +20.

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