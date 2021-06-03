Дожди продолжат портить украинцам настроение, однако температура начнет медленно подниматься вверх
О том, какой будет погода в среду, 3 июня, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что над Украиной продолжит властвовать циклон, который принес с собой непостоянную, дождливую погоду.
Из-за него в южных, восточных и центральных областях за исключением Винницкой снова будут идти дожди, а местами и с грозами.
Синоптики также предупредили, что ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ожидаются сильные ливни, из-за которых введен желтый уровень опасности.
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На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.
Температуры в четверг по Украине будут низкими как для лета, однако синоптики отмечают, что в ближайшее время украинцев ждет потепление. Впрочем, летней жары пока ждать все же не стоит.
На севере страны 3 июня ночные температуры будут колебаться от +9 до +11 градусов, а дневные – от +17 до +19.
В западных областях ночью ожидается от +7 до +11 градусов, а днем – от +16 до +20.
В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +10 до +12, а днем – от +14 до +18.
На востоке ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +15 до +19.
На юге ночью температура опустится до +10…+13, а днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.
В Киеве будет без существенных осадков, переменная облачность. Ночью термометры покажут от +10 до +12 градусов, а днем – от +18 до +20.
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