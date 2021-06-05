Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в приспущеній з плечей сукні показала ніжний образ

Вчора знаменита артистка відсвяткувала своє 46-річчя, тому в соціальній мережі Instagram шанувальники масово почали публікувати кращі кадри зірки. Захоплювати своєю красою і квітучим виглядом Джолі звикла з молодості, адже її зовнішність нікого не залишала байдужим.

На одному з фан-акаунтів також з'явилася серія різних архівних фото з Джолі, що позує на підлозі. Актриса впевнено посміхалася на камеру і повернулася до об'єктива боком. Грайливості її образу надала одна деталь-спущені з плечей бретельки світло-золотистого плаття, під яким не було ліфчика.

Таким чином зірці вдалося підкреслити тендітну фігуру і тонкі руки, при цьому не переходячи межу відвертості. Саме за це шанувальники і захоплюються актрисою: вона в будь-якому образі буде виглядати привабливо, але не стане надягати чогось занадто відкритого.

Шанувальники не раз помічали, що Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх нарядів. На одному зі своїх фото актриса постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі.

Анджеліна Джолі позує в легкій сукні на тонких бретельках. Користувачі Мережі захоплюються фото і купають актрису в компліментах.

"Фантастичний ангел"," Доброго ранку, красиво, як завжди, дуже красиво"," яка мила і красива посмішка"," Моя улюблена муза, грайливості не займати","ідеально".

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

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