Голливудская актриса Анджелина Джоли в приспущенном с плеч платье показала нежный образ

Вчера знаменитая артистка отпраздновала свое 46-летие, поэтому в социальной сети Инстаграм поклонники массово принялись публиковать лучшие кадры звезды. Восхищать своей красотой и цветущим видом Джоли привыкла с молодости, ведь ее внешность никого не оставляла равнодушным.

На одном из фан-аккаунтов также появилась серия различных архивных фото с Джоли, позирующей на полу. Актриса уверено улыбалась на камеру и повернулась к объективу боком. Игривости ее образу придала одна деталь – спущенные с плеч бретельки светло-золотистого платья, под которым не было лифчика.

Таким образом звезде удалось подчеркнуть хрупкую фигуру и тонкие руки, при этом не переходя черту откровенности. Именно за это поклонники и восхищаются актрисой: она в любом образе будет выглядеть привлекательно, но не станет надевать чего-то слишком открытого.

Поклонники не раз подмечали, что Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов. На одном из своих фото актриса предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе.

Анджелина Джоли позирует в легком платье на тонких бретельках. Пользователи сети восхищаются фото и купают актрису в комплиментах.

"Фантастический ангел", "Доброе утро, красиво, как всегда, очень красиво", "Какая милая и красивая улыбка", "Моя любимая муза, игривости не занимать", "Идеально".

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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