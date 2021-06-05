Голливудская актриса Анджелина Джоли в приспущенном с плеч платье показала нежный образ
Вчера знаменитая артистка отпраздновала свое 46-летие, поэтому в социальной сети Инстаграм поклонники массово принялись публиковать лучшие кадры звезды. Восхищать своей красотой и цветущим видом Джоли привыкла с молодости, ведь ее внешность никого не оставляла равнодушным.
На одном из фан-аккаунтов также появилась серия различных архивных фото с Джоли, позирующей на полу. Актриса уверено улыбалась на камеру и повернулась к объективу боком. Игривости ее образу придала одна деталь – спущенные с плеч бретельки светло-золотистого платья, под которым не было лифчика.
Таким образом звезде удалось подчеркнуть хрупкую фигуру и тонкие руки, при этом не переходя черту откровенности. Именно за это поклонники и восхищаются актрисой: она в любом образе будет выглядеть привлекательно, но не станет надевать чего-то слишком открытого.
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Поклонники не раз подмечали, что Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов. На одном из своих фото актриса предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе.
Анджелина Джоли позирует в легком платье на тонких бретельках. Пользователи сети восхищаются фото и купают актрису в комплиментах.
"Фантастический ангел", "Доброе утро, красиво, как всегда, очень красиво", "Какая милая и красивая улыбка", "Моя любимая муза, игривости не занимать", "Идеально".
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в откровенной блузке забыла прикрыть пышное декольте.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.