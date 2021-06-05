Алла Мазур здивувала постом, який опублікувала в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Алла Мазур, журналістка і ведуча ТСН.Тиждень на 1+1, поборола онкозахворювання, і надихає своїм прикладом не боятися онкодіагнозів і вірити в одужання.

Вона постає перед українцями в неймовірно чуттєвих образах кожен прямий ефір. Нове фото з-за лаштунків вона показала у своєму Instagram.

У підписі до знімка Алла Мазур торкнулася теми української мови. Зокрема, її чимало здивували правила поділу слів на істоту і неістоту.

Вона зазначила, що шахові фігури і назви гральних карт за діючими правилами української мови якраз істоти. І це чимало здивувало і вивело її з себе.

"Дуже мрію зустріти її автора. І запитати: а чому, власне? Що спонукало цього "знавця української мови" назвати дерев'яну шахову фігуру - ІСТОТОЮ? Якою логікою він керувався? Чи здогадується, що таким "польотом фантазії" убиває в дітях будь-яку надію вивчити правила рідної мови? А тепер уявіть їхній стрес на різних контрольних і ЗНО: коли ніяка логіка не працює, треба тільки тупо зазубрити. І потім дивуємось: чому ЗНО з української не склав кожен 12-й учень, як торік", - задается вопросом Мазур.

Пост вона супроводила милим фото з-за лаштунків. Так, вона підібрала стильний образ в яскравих весняних тонах. Лук склали класичний синій піджак, який візуально освіжив колір обличчя. Доповнив його чорний ремінь, який підкреслив її тонку талію. З аксесуарів вона вибрала невеликі сережки-кільця.

Українці в коментарях здивувалися таким правилам і не приховували свого обурення. А також не забули залишити кілька компліментів зовнішньому вигляду Мазур: "Бідні наші діти😢"," такі випадки обурюють і відбивають бажання😮", " Ой людоньки 🙉... Бідні учні... А ви просто красуня", "хочуть відбити полювання від вивчення української мови".

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