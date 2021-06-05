Алла Мазур удивила постом, который опубликовала в сети

Как сообщает Politeka.net, Алла Мазур, журналистка и ведущая ТСН.Тижня на 1+1, поборола онкозаболевание, и вдохновляет своим примером не бояться онкодиагнозов и верить в выздоровление.

Она предстает перед украинцами в невероятно чувственных образах каждый прямой эфир. Новое фото из-за кулис она показала в своем Instagram.

В подписи к снимку Алла Мазур затронула тему украинского языка. В частности, ее немало удивили правила деление слов на существо и несущество.

Она отметила, что шахматные фигуры и названия игральных карт по действующим правилам украинского языка как раз существа. И это немало удивило и вывело ее из себя.

"Дуже мрію зустріти її автора. І запитати: а чому, власне? Що спонукало цього "знавця української мови" назвати дерев'яну шахову фігуру - ІСТОТОЮ? Якою логікою він керувався? Чи здогадується, що таким "польотом фантазії" убиває в дітях будь-яку надію вивчити правила рідної мови? А тепер уявіть їхній стрес на різних контрольних і ЗНО: коли ніяка логіка не працює, треба тільки тупо зазубрити. І потім дивуємось: чому ЗНО з української не склав кожен 12-й учень, як торік", - задается вопросом Мазур.

Пост она сопроводила милым фото из-за кулис. Так, она подобрала стильный образ в ярких весенних тонах. Лук составили классический синий пиджак, который зрительно освежил цвет лица Мазур. Дополнил его черный ремень, который подчеркнул ее тонкую талию. Из аксессуаров она выбрала небольшие серьги-кольца.

Украинцы в комментариях удивились таким правилам и не скрывали своего возмущения. А также не забыли оставить несколько комплиментов внешнему виду Мазур: "Бедные наши дети😢", "такие случаи возмущают и отбивают желание😮", "Ой людоньки 🙉... Бедные ученики... А вы просто красавица", "Хотят отбить охоту от изучения украинского языка".

Напомним, Алла Мазур, победившая рак, показала свое детское фото и тронула сеть: "думаете, не плакала?"

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.