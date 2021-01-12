Телеведуча Алла Мазур, яка перемогла важку хворобу, показала себе в новорічному образі

Зірка регулярно ділиться з українцями цікавою інформацією про себе, повідомляє Politeka.net. Алла поділилася чорно-білим фото, на якому вона зовсім ще маленька.

Майбутня телеведуча постала в образі Снігуроньки. Вона посміхалася, стоячи біля ялинки.

У пості українська знаменитість зізналася, що довго шукала це фото в домашньому архіві. На той момент маленька Алла вчилася в другому або третьому класі, коли їй довірили роль Снігуроньки. Дівчинка вивчила текст, але у неї не було костюма.

У той час не можна було купити наряд, а замовити пошиття мама з донькою не встигли. Алла думала, що піде на дитяче свято у шкільній формі й заснула з цією думкою.

"... Але на ранок! Я відчула себе Попелюшкою, яка вже стала принцесою! Бо на стільцях поруч з ліжком лежав прекрасний сяючий кожушок: з рукавами, обшитими майже хутром)) поруч такі ж розшиті сніжинками білі чобітки. І на довершення - то шапочка, то корона, але щось таке ж сяюче і прекрасне)) настрій і свято були врятовані! - і це добре видно на фото🧚♀️🧚♀️🧚♀️", - написала Мазур.

Як виявилося, рукодільниця-мама за ніч пошила халатик з накрохмаленого простирадла. Окрасою стали вата і розбиті ялинкові іграшки.

"Думаєте, не плакала? Плакала знову. Від розчулення. Тому що зрозуміла, що мама після роботи всю ніч не спала. І за цю ніч - створила диво!",- написала зірка.

Нагадаємо, Алла Мазур після зміни іміджу зважилася на сміливий вчинок.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.