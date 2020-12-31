Телеведущая Алла Мазур, победившая тяжелую болезнь, обратилась к фанатам

Соответствующая публикация появилась в личном Instagram телеведущей.

Телеведущая пожелала поклонникам, чтобы в их жизнь вернулись путешествия и веселые посиделки с друзьями, и выразила надежду, что границы откроются, чтобы можно было расправить крылья.

"Мы с Темкой уже поработали над "списком грез". А вы? Желаем каждому из вас встретить новый год в добром здравии, с теми, кого любите, радостно и безопасно. Время строить счастливые планы. И приближать их осуществление)) с грядущим 21-м! Светлых дней, ярких событий! И удачи нам всем", - написала Алла Мазур в микроблоге и опубликовала трогательное фото вместе с сыном.

Публикация пришлась по душе поклонникам, из-за чего они засыпали телеведущую лайками и комментариями.

"Поздравляю! Алла, все, что я тебе говорил в воскресенье, так и есть, несмотря на дозу коньяка. Пусть Новый год станет победным для тебя во всех смыслах!", "Счастья вам", "С наступающим Новым Годом! Здоровья Вам!", "Очень хорошо сказано. Вас тоже с наступающим Новым годом", "Взаимно, и Вам крепкого здоровья. Год пусть будет ярким и добрым к Вам", "Здоровья, любви, гармонии, всего наилучшего Вам и вашей семье! Новых Побед", " Спасибо! Наша семья желает вашей семье здоровья, мира. Вы стали для нас действительно героем в нелегкой борьбе. Ставим Вас в пример", - говорится в комментариях.

Стоит отметить, что в 2019 году Алле Мазур диагностировали онкологию.

Звезда решилась рассказать общественности о своем недуге после того, как посоветовалась с друзьями, семьей и коллегами. Тогда она получила огромную поддержку от украинцев.

И уже в 2020 году телеведущая рассказала, что смогла победить тяжелую болезнь.

Напомнить, Алла Мазур после смены имиджа решилась на смелый поступок.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.