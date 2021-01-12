Телеведущая Алла Мазур, победившая тяжелую болезнь, показала себя в новогоднем образе

Звезда регулярно делится с украинцами интересной информацией о себе, сообщает Politeka.net. Алла поделилась черно-белым фото, на котором она совсем еще маленькая.

Будущая телеведущая предстала в образе снегурочки. Она улыбалась, стоя возле елочки.

В посте украинская знаменитость призналась, что долго искала это фото в домашнем архиве. На тот момент маленькая Алла училась во втором или третьем классе, когда ей доверили роль Снегурочки. Девочка выучила текст, но у нее не было костюма.

В то время нельзя было купить наряд, а заказать пошив мама с дочкой не успели. Алла думала, что пойдет на утренник в школьной форме и заснула с этой мыслью.

"... Но на утро! Я почувствовала себя Золушкой, которая уже стала принцессой! Ибо на стульях рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом)) Рядом такие же расшитые снежинками белые сапожки. И в довершение - то шапочка, то корона, но что-то такое же сияющее и прекрасное)) Настроение и праздник были спасены! - и это хорошо видно на фото🧚♀️🧚♀️🧚♀️", - написала Мазур.

Как оказалось, рукодельница-мама за ночь сшила халатик из накрахмаленной простыни. Украшением стали вата и разбитые елочные игрушки.

"Думаете, не плакала? Плакала снова. От умиления. Потому что поняла, что мама после работы всю ночь не спала. И за эту ночь - создала ЧУДО!", - написала звезда.

Напомним, Алла Мазур после смены имиджа решилась на смелый поступок.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

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