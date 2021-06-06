Американська актриса Анджеліна Джолі не перестає підкорювати серця фанатів своєю красою і шаленою привабливістю

Як пише Politeka.net, кожен день шанувальники по всьому світу жадають все нових і нових знімків Джолі і часто вони поширюють їх по групах.

Так, на фан-сторінці знаменитості в Instagram з'явилося чергова фотографій, на якій володарка двох премій «Оскар» і титулу «найшанованіша Жінка року» демонструє своє ідеальне обличчя крупним планом.

Волосся голлівудської знаменитості стилісти поклали рівними пасмами, злегка хвилястими у обличчя. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі: сіруваті тіні відмінно поєднуються з цветотипом однієї з найзнаменитіших красунь в світі. 46-річна Анджеліна виглядає неймовірно молодою і найбажанішою.

Раніше ми повідомляли, Джолі постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі.

Вона позувала в легкій сукні на тонких бретельках. Лаконічне вбрання доповнюють вишукані прикраси: тонке довге Кольє, кілька золотих браслетів і невеликі сережки. Волосся вона випрямила, зачесавши назад-таку зачіску часто можна побачити у виконавиці ролі Малефісенти.

Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.

А ще Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі у відвертій блузці забула прикрити пишне декольте.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.