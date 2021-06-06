Не зря ее называют самой красивой женщиной

Американская актриса Анджелина Джоли не перестает покорять сердца фанатов своей красотой и безумной притягательностью

Как пишет Politeka.net, каждый день поклонники по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Джоли и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось очередная фотографий, на которой обладательница двух премий «Оскар» и титула «Самая уважаемая женщина года» демонстрирует свое идеальное лицо крупным планом.

Волосы голливудской знаменитости стилисты уложили ровными прядями, слегка волнистыми у лица. Макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза: сероватые тени отлично сочетаются с цветотипом одной из самых знаменитых красавиц в мире. 46-летняя Анджелина выглядит невероятно молодой и самой желанной.

Ранее мы сообщали, Джоли предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе.

Она позировала в легком платье на тонких бретельках. Лаконичный наряд дополняют изысканные украшения: тонкое длинное колье, несколько золотых браслетов и небольшие сережки. Волосы она выпрямила, зачесав назад – такую прическу часто можно увидеть у исполнительницы роли Малефисенты.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли в откровенной блузке забыла прикрыть пышное декольте.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.