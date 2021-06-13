Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, показала чудовий наряд

Як повідомляє Politeka.net, однією з найяскравіших і точно найбільш пластичною учасницею 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ стала Даша Ульянова з Кривого Рогу.

Даша з дитинства займалася спортом - гімнастикою, причому, професійно. Вона придбала гнучкість і стрункість, які постійно норовить ефектно продемонструвати. На останньому кадрі в Instagram дівчина знову похвалилася своєю стрункою фігурою.



Ульянова влаштувала фотосесію в новому костюмі, в якому з'явилася в ресторан середземноморської кухні. Стильний і спокусливий ансамбль склали сорочка, зшита на зразок легкої курточки, а також велосипедки - ці шорти як і раніше на піку популярності. Волосся Даша розпустила по плечах, злегка їх завив. Вийшло неймовірно стильно!

Щоб розбавити спортивний аутфіт, дівчина взула босоніжки на шпильках, а також прихопила класичну сумочку з ручками у вигляді ланцюжків.

Вона недарма пропадає в спортзалі: спеціальні вправи на всі групи м'язів, зробили її фігуру просто досконалою. Довгі стрункі ноги і пружні сідниці, прекрасно підкреслили велосипедки.

Фанати почали хвалити новий вихід Ульянової, а також її вміння вигідно підкреслити свою фігуру. Деякі підписники помітили, що Даша останнім часом сильно схудла. Правда знайшлися і ті, хто зазначив, що переможниця "Холостяка" виглядає на фото старше своїх років.

"Шикарна", "Ти реально в хорошій формі", " Круто..Олімп..!", "Дашуль, ти нереальна", "ти на свій зріст дуже схудла", "дійсно дівчина красива, але в 23 не виглядає не як на свої роки, за 40 з сильним, хоч і красивим макіяжем", "Навіщо псувати себе??.. Я так виглядаю в свої 44".

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

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