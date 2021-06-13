Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, гимнастка Даша Ульянова, показала чудный наряд

Как сообщает Politeka.net, одной из самых ярких и точно самой пластичной участницей 10 сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ стала Даша Ульянова из Кривого Рога.

Даша с детства занималась спортом - гимнастикой, причем, профессионально. Она приобрела гибкость и стройность, которые постоянно норовит эффектно продемонстрировать. На последнем кадре в Instagram девушка вновь похвасталась своей стройной фигурой.



Ульянова устроила фотосессию в новом костюме, в котором появилась в ресторане средиземноморской кухни. Стильный и соблазнительный ансамбль составили рубашка, сшитая наподобие легкой курточки, а также велосипедки - эти шорты по-прежнему на пике популярности. Волосы Даша распустила по плечам, слегка их завив. Получилось невероятно стильно!

Чтобы разбавить спортивный аутфит, девушка обула босоножки на шпильках, а также прихватила классическую сумочку с ручками в виде цепочек.

Она недаром пропадает в спортзале: специальные упражнения на все группы мышц, сделали ее фигуру просто совершенной. Длинные стройные ноги и упругие ягодицы, прекрасно подчеркнули велосипедки.

Фанаты принялись хвалить новый выход Ульяновой, а также ее умение выгодно подчеркнуть свою фигуру. Некоторые подписчики заметили, что Даша в последнее время сильно похудела. Правда нашлись и те, кто отметил, что победительница "Холостяка" выглядит на фото старше своих лет.

"Шикарна", "Ты реально в хорошей форме", "Круто..Олимп..!", "Дашуль, ты нереальная", "Ты на свой рост очень похудела", "Действительно девушка красивая,но в 23 не выглядит не как на свои года, за 40 с сильным, хоть и красивым макияжем", "Зачем портить себя??.. Я так выгляжу в свои 44".

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты.

Как сообщала Politeka, раздетая Ульянова из «Холостяка» наделала шуму пикантными кадрами, в сети ахнули.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, спустив бретельки, показала, за что ее любят мужчины.