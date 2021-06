Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вразила зовнішнім виглядом в шикарному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх нарядів.

Цього разу вона постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі. Крім того, вона захопила мережу своїм нестаріючим зовнішнім виглядом. Знімок актриси в новому образі з'явився в її блозі Instagram.

Анджеліна приміряла образ в шикарній білій сукні з глибоким декольте і повністю оголеною спиною. Наряд підкреслив, якою стрункою залишається фігура актриси, якій нещодавно виповнилося 46 років. У вишуканій сукні Джолі виглядає по-справжньому елегантно і натурально завдяки розпущеному волоссю і легкому макіяжу. Образ зірка доповнила масивним намистом на шиї. А в підписі до знімка запропонувала шанувальникам залишити їй мільйон лайків.

"Let's do 1,000,000 likes for AngelinaJolie ❤ Can we? 🔥 ", - написала актриса, що означає в перекладі - "мільйон лайків для Джолі, зможете?".

Численний шанувальники, крім яскравого образу, як завжди відзначили і її нестаріючий зовнішній вигляд. Вони відзначили молодість і красу актриси, яка вкотре довела, що виглядає розкішно не тільки на фото в глянцевих журналах, а й у реальному житті.

До слова, Анджеліна на фото дійсно виглядає неймовірно молодо, стильно і свіжо.

"Вау 😱 👍 🔥Чудово👏", "Красиво😍 😍 😍 😍 😍", " надзвичайно красива Джолі лав ", "Богиня", "Привіт самому чарівному і милому", " Вау, Красива сексуальна жінка виглядає красивою ♪", "👏 👏Чудово!" - пишуть шанувальники Джолі.

