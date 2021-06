Голливудская актриса Анджелина Джоли поразила внешним видом в шикарном наряде

Как сообщает Politeka.net, Анджелина Джоли любит примерят массу стильных нарядов: от узких брюк и гольфа, до деловых луков и роскошных вечерних нарядов.

В этот раз она предстала перед поклонниками в нежном, но в то же самое время элегантном образе. Кроме того, она восхитила сеть своим нестареющим внешним видом. Снимок актрисы в новом образе появился в ее блоге Instagram.

Анджелина примерила образ в шикарном белом платье с глубоким декольте и полностью оголенной спиной. Наряд подчеркнул, какой стройной остается фигура актрисы, которой недавно исполнилось 46 лет. В изысканом платье Джоли выгляда по-настоящему элегантно и натурально благодаря распущенным волосам и легкому макияжу. Образ звезда дополнила массивным ожерельем на шее. А в подписи к снимку предложила поклонникам оставить ей миллион лайков.

"Let's do 1,000,000 likes for AngelinaJolie ❤ Can we? 🔥", - написала актриса, что значит в переводе - "миллион лайков для Джоли, сможете?".

Многочисленные поклонники, помимо яркого образа, как всегда отметили и ее нестареющий внешний вид. Они отметили молодость и красоту актрисы, которая в который раз доказала, что выглядит роскошно не только на фото в глянцевых журналах, а и в реальной жизни.

К слову, Анджелина на фото действительно выглядит невероятно молодо, стильно и свежо.

"Вау 😱👍🔥Превосходно👏", "Красиво 😍😍😍😍😍", "Необычайно красивая Джоли Лав ", "Богиня", "Привет самому очаровательному и милому", "Вау, красивая сексуальная женщина выглядит красивой 🔥", "👏👏 Великолепно!" - пишут поклонники Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли в сияющем платье показала, насколько идеальна ее внешность: "Великолепная".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.