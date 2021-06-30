У Міносвіти розкрили нюанси вступної кампанії 2021, попередивши про важливі зміни
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет перерахував нововведення, що стосуються вступної кампанії цього року, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу МОН.
Зокрема, зміни торкнулися:
- переліку категорій вступників, які можуть подавати заяви в електронній формі (а саме подавати е-документи тепер зможуть абітурієнти, які планують продовжити навчання після отримання ОКР молодшого спеціаліста);
- переліку предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет (для більшості спеціальностей значно розширено);
- кількості поданих заяв для надходження на контракт (введені обмеження, яких не було ло цього - до 30 заяв включно. А вступники на бюджет зможуть подати максимум 5 заяв, як минулого року).
Крім того, нагадав Шкарлет, з 15 червня в Україні набули чинності зміни, що стосуються умов прийому до ВНЗ. Згідно з новими правилами, приватні освітні установи вперше зможуть отримувати державне замовлення на підготовку фахівців.
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