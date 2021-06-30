В Минобразования раскрыли нюансы вступительной кампании 2021, предупредив о важных изменениях

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет перечислил новшества, касающиеся вступительной кампании в этом году, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу МОН.

В частности, изменения коснулись:

  • переченя категорий поступающих, которые могут подавать заявления в электронной форме (а именно подавать таковые теперь смогут абитуриенты, которые планируют продолжить обучение после получения ОКУ младшего специалиста);
  • переченя предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет (для большинства специальностей значительно расширен);
  • количества поданных заявлений для поступления на контракт (введены ограничения, которых не было ло этого - до 30 заявлений включительно. А поступающие на бюджет смогут подать максимум 5 заявлений, как в прошлом году).

вступительная кампания

Кроме того, напомнил Шкарлет, с 15 июня в Украине вступили в силу изменения, касающиеся условий приема в вузы. Согласно новым правилам, частные образовательные учреждения впервые смогут получать государственный заказ на подготовку специалистов.

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