В Минобразования раскрыли нюансы вступительной кампании 2021, предупредив о важных изменениях
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет перечислил новшества, касающиеся вступительной кампании в этом году, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу МОН.
В частности, изменения коснулись:
- переченя категорий поступающих, которые могут подавать заявления в электронной форме (а именно подавать таковые теперь смогут абитуриенты, которые планируют продолжить обучение после получения ОКУ младшего специалиста);
- переченя предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет (для большинства специальностей значительно расширен);
- количества поданных заявлений для поступления на контракт (введены ограничения, которых не было ло этого - до 30 заявлений включительно. А поступающие на бюджет смогут подать максимум 5 заявлений, как в прошлом году).
Кроме того, напомнил Шкарлет, с 15 июня в Украине вступили в силу изменения, касающиеся условий приема в вузы. Согласно новым правилам, частные образовательные учреждения впервые смогут получать государственный заказ на подготовку специалистов.
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