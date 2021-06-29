Министерство образования и науки запустило горячую линию по вопросам вступительной кампании 2021

Горячая линия будет работать с 29 июня до 13 августа по телефону 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16 : 00; сб-вс выходной), позвонить можно бесплатно, сообщает пресс-служба МОН.

Обратиться также можно по электронной почте vstup2021@mon.gov.ua.

Личный прием граждан будет проходить по адресу: г.. Киев, бул. Шевченко, 16, каб. 401 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб-вс выходной).

Кроме того, работает правительственная горячая линия по телефону 1545.

Правительственная горячая линия по вопросам образования для тех, кто проживат на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь, и Донбасса, работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00 по бесплатному телефону 0-800-504-425.

Дети, находящиеся на неподконтрольной территории, могут воспользоваться и такими бесплатными каналами связи (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram).

С вопросами об общем среднем образовании можно обращаться по телефонам (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.

Технические консультации по вопросам регистрации электронных кабинетов и представления электронных заявлений осуществляет ГП «ИнфоРесурс» (пн-пт 09:00 - 18:00; сб-вс 09:00 - 15:00). По телефонам: +38 (044) 290-18-13; +38 (095) 281-13-54; +38 (067) 551-24-74; +38 (093) 342-38-63, и по электронной почте vstup@inforesurs.gov.ua.

В случае выявления нарушений законодательства в сфере образования МОН советует обращаться в Государственную службу качества образования Украины, на отдельную горячую линию по телефонам (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Отметим, подавать документы для поступления в вузы украинские абитуриенты в этом году могут с 14 июля.

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