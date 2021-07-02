Зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна продемонструвала вражаючу розтяжку під час подорожі

Як пише Politeka.net, популярна артистка з "Жіночого кварталу" показала вражаючі фото в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Так, Нікітіна вирішила оригінально розважитися під час поїздки до Грузії. Гумористка знайшла ідеальне місце, щоб показати розтяжку, якої вона домоглася завдяки заняттям спортом і танцями. На фото вона позує на перилах помосту, сівши на бездоганний шпагат прямо на перекладинах.

Наряд Нікітіної якнайкраще підійшов для таких вправ: красуня вирушила на прогулянку в чорному костюмі, що складається з спортивного ліфчика і зручних велосипедок. Доповнили її образ білі кросівки.

Знімки Катерини надихнули її колегу по "Кварталу" Ірину Сопонару.

"Зачекинилася", - написала вона в коментарях.

Шанувальники Нікітіної також відреагували на її пост.

"Круть", "вогонь", "не дівчина, а мрія", "хвацько!", "Обожнюю тебе", "Волочкова відпочиває", "не лопне?", "Волочкова б вдавилася", "більше так не роби, а то грузини не випустять з Тбілісі", - пишуть люди.

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