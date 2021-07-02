Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина продемонстрировала впечатляющую растяжку во время путешествия
Как пишет Politeka.net, популярная артистка из «Женского Квартала» показала впечатляющие фото в новом посте на своей странице в Инстаграм.
Так, Никитина решила оригинально развлечься во время поездки в Грузию. Юмористка нашла идеальное место, чтобы показать растяжку, которой она добилась благодаря занятиям спортом и танцами. На фото она позирует на перилах помоста, сев на безупречный шпагат прямо на перекладинах.
Наряд Никитиной как нельзя лучше подошел для таких упражнений: красотка отправилась на прогулку в черном костюме, состоящем из спортивного лифчика и удобных велосипедок. Дополнили ее образ белые кроссовки.
Снимки Екатерины вдохновили ее коллегу по «Кварталу» Ирину Сопонару.
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«Зачекинилась», - написала она в комментариях.
Поклонники Никитиной также отреагировали на ее пост.
«Круть», «Огонь», «Не девушка, а мечта», «Лихо!», «Обожаю тебя», «Волочкова отдыхает», «Не лопнет?», «Волочкова бы удавилась», «Больше так не делай, а то грузины не выпустят с Тбилиси», - пишут люди.
Напомним, звезда "Женского Квартала" неожиданно обратилась к Лесе Никитюк.
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