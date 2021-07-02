Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина продемонстрировала впечатляющую растяжку во время путешествия

Как пишет Politeka.net, популярная артистка из «Женского Квартала» показала впечатляющие фото в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Так, Никитина решила оригинально развлечься во время поездки в Грузию. Юмористка нашла идеальное место, чтобы показать растяжку, которой она добилась благодаря занятиям спортом и танцами. На фото она позирует на перилах помоста, сев на безупречный шпагат прямо на перекладинах.

Наряд Никитиной как нельзя лучше подошел для таких упражнений: красотка отправилась на прогулку в черном костюме, состоящем из спортивного лифчика и удобных велосипедок. Дополнили ее образ белые кроссовки.

Снимки Екатерины вдохновили ее коллегу по «Кварталу» Ирину Сопонару.

«Зачекинилась», - написала она в комментариях.

Поклонники Никитиной также отреагировали на ее пост.

«Круть», «Огонь», «Не девушка, а мечта», «Лихо!», «Обожаю тебя», «Волочкова отдыхает», «Не лопнет?», «Волочкова бы удавилась», «Больше так не делай, а то грузины не выпустят с Тбилиси», - пишут люди.

Напомним, звезда "Женского Квартала" неожиданно обратилась к Лесе Никитюк.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в коротком топе покорила необычным образом.

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" пошалила в мини перед зеркалом.