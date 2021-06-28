Телеведущая Леся Никитюк появилась в компании другой звезды

Леся Никитюк получила огромную популярность после съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net. Сейчас ведущая ведет разные передачи, в том числе программу "Хто зверху", в съемках которой участвуют звезды шоу-бизнеса.

В одном из последних выпусков снялась звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая опубликовала соответствующее фото в своем Инстаграм.

На фото Екатерина улыбалась, впечатляя внешностью, а Никитюк в красивом платье подошла к ней слишком близко, устремив на Никитину свой взгляд.

"Надеюсь, ты меня простишь за этот кадр!😂😘 Но я себе тут очень нравлюсь 😂 Та и ты знаешь ли Агинь ❤️‍🔥🔥 Почти последний пост про #хтозверху 😌😏", - написала Катя.

За 20 минут публикация собрала более 200 лайков.

"😂😂👏", - написал один из пользователей сети.

Отметим, Екатерина Никитина с детства занимается танцами. Уже в 17 лет девушка преподавала малышам танцы. Кроме того, у звезды хорошее чувство юмора.