Телеведущая Леся Никитюк появилась в компании другой звезды
Леся Никитюк получила огромную популярность после съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net. Сейчас ведущая ведет разные передачи, в том числе программу "Хто зверху", в съемках которой участвуют звезды шоу-бизнеса.
В одном из последних выпусков снялась звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина, которая опубликовала соответствующее фото в своем Инстаграм.
На фото Екатерина улыбалась, впечатляя внешностью, а Никитюк в красивом платье подошла к ней слишком близко, устремив на Никитину свой взгляд.
"Надеюсь, ты меня простишь за этот кадр!😂😘 Но я себе тут очень нравлюсь 😂 Та и ты знаешь ли Агинь ❤️🔥🔥 Почти последний пост про #хтозверху 😌😏", - написала Катя.
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За 20 минут публикация собрала более 200 лайков.
"😂😂👏", - написал один из пользователей сети.
Отметим, Екатерина Никитина с детства занимается танцами. Уже в 17 лет девушка преподавала малышам танцы. Кроме того, у звезды хорошее чувство юмора.
Красотка прошла много кастингов, прежде чем попасть в состав "Женского Квартала". Стоит отметить, что до этого артистка выступала на сцене с КВН-командами "Как бы девушки" и "Lukas".
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