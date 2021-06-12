Телеведущая и блогер Леся Никитюк удивила поведением на камеру

Недавно в аккаунте ведущей появились фото, которые привлекли внимание не только пользователей сети, но и СМИ, передает Politeka.net.

В посте показали фото из переписки Леси, где она демонстрирует ягодицы в зеркале. Позже появилась информация, что блогера взломали. Звезда с помощью СММщика вернула себе свою страницу.

После этого красотка продолжает вести свой аккаунт, а на одном из последних видео удивила поведением - Никитюк получила посылку с футляром для телефона, последний она надела на мобилку, и стала с силой бить ее об стол.

"Это Леся Ивановна не сошла с ума, если что 😂

Все нормально, просто я в шоке, что такое бывает, когда ты его бьешь, и он не бьется, и я не о бывшем 😅", - написала блогерша.

За 55 минут публикация собрала более 70- тысяч просмотров и много комментариев.

"Кинь пожалуйста об плитку и будет совсем другой результат)", "У меня обычно падает с дивана на ковёр и уже вдребезги 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Так, мне срочно нужен валидол😢", "Минута позитива. Спасибо 🔥🔥😍", "Разобьется, когда упадёт на ковёр с прикроватного столика 😂", "Дай мне я покажу как разбить его)", "Ох, разошлась так разошлась с бросанием телефона)))) 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк прокомментировала взлом своей страницы:

"Я приблизительно понимаю, кто это сделал и хочу обратиться к тебе! Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и таких вот моментов дурацких я обращу на тебя внимание, то этого не будет".

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».