Телеведущая и блогер Леся Никитюк стала жертвой хакеров

Как передает Politeka.net, неизвестные взломали страничку Никитюк в Инстаграм, на которую подписано почти 4 миллиона человек. Мошенники опубликовали несколько постов от имени Никитюк, начав с угроз. Также они успели опубликовать личное фото телеведущей, на котором она позировала в нижнем белье. Судя по всему, это фото Никитюк отправляла кому-то в личных сообщениях.

«На свидание пойдем?», - подписали хакеры фото с артисткой.

В комментариях под постом фаны буквально сошли с ума, обсуждая, что страничку Никитюк взломали. Впрочем, многие не забыли похвалить фигуру звезды.

«Лесю взломали походу», «Козлина какой-то взломал Лесю», «Все при ней. Все же лучше, чем 100500 одинаковых серых селфи», «Ни фига себе, конечно», «О, боже. Что теперь будет», - пишут пользователи сети.

Отметим, что взломщики сменили фото профиля Никитюк на портрет журналиста Дмитрия Гордона. Также они предложили подписчикам почитать Лесины переписки.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала, как усердно тренируется после отпуска. В отпуске Леся охотно позирует в бикини, демонстрируя подтянутые формы. Однако дома над этими формами приходится упорно работать.

Напомним, что Никитюк со свадебным маникюром рассказала об ограблении: "Все золото, что было...".

Как сообщала Politeka, Никитюк с "салом на животе" разразилась эмоциями из-за стереотипов о фигуре: «К черту это все».

Также Politeka писала, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".