Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою фігуру в купальнику

На своїй сторінці в Instagram, зірка піддтримала кампанію спрямовану проти засудження жінок через їх зовнішній вигляд, пише Politeka.net.

Телеведуча зізналася, що їй також часто доводиться чути неприємні репліки щодо фігури.

"Жирна, худа, швабра, недоросль, гном .... вчора за моїм опитуванням в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства 😳 я теж постійно читаю і чую таке в свою сторону», - зізналася телеведуча.

Вона закликала всіх до підтримки різноманітності і любові до свого тіла.

"Будьте собою", - підкреслила Нікітюк.

Фолловери зірки засипали її компліментами.

"Ого, яка жінка«," а ноги, ноги творять чудеса, і класна фігура, і сама вау", " Леся, ви дуже класна, стильна, красива дівчина !!! 👏 захоплююся вами", - пишуть в коментарях.

При цьому хтось вирішив скористатися постом Нікітюк для просування своєї сторінки з рецептами. "Бутерброди ми любимо", - жартівливо відповіла Леся такому користувачеві мережі.

Раніше зірка розповідала, що для підтримки форми вона нічого особливого не робить, просто не забуває про правильне харчування, не їсть м'яса і періодично займається спортом.

Нагадаємо, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".

Також Politeka писала, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".