Популярная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила украинцев невероятной длиной своих ног

Впечатляющие ноги ведущей давно стали предметом для гордости ее поклонников. В новом посте на своей странице в Инстаграм Никитюк в свойственной ей шутливой манере решила порадовать фанатов фото, на котором покрасовалась своей фигурой. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом кадре Леся позировала на фоне моря. На ней были голубые джинсы, белый топ, черный пиджак и бежевые туфли.

Однако, главной изюминкой фото стали бесконечно длинные ноги ведущей, над которыми явно поработали в графическом редакторе.

«А вы думали, как я так быстро до Киева из Одессы пришла. Одна нога тут, другая там», - подписала снимок Никитюк.

Позже она добавила еще пару шуток в комментариях:

«Еле нашла такие длинные джинсы. Если бы мне подарили участок возле моря, я бы его меряла своими ногами».

Поклонники Леси тут же отреагировали на ее пост.

«Какая ты красивая, как антилопа», «Эйфелева Леська», «Если к одному каблуку привязать мелик, выйдет офигенный циркуль», «Полякова отдыхает», «Леся Гуливеровна», «Та то все каблуки, не хвастайся», «Да с такими ногами ни один мужик не убежит», «Полякова нервно курит в сторонке», «И тут Монатик тихо отписался», - пишут люди.

Напомним, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Как сообщала Politeka, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".

Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась отдыхом по-богатому в Одессе: «Завтрак у зажиточной Тиффани».