"Я не из такой семьи, как другие..."

Известная украинская Леся Никитюк показала, как проводит время в Одессе

Майские праздники экс-ведущая «Орла и решки» провела в отпуске в Турции. Леся улетела с группой подружек на затяжной девичник, где они повеселились от души.

Сейчас артистка уже вернулась в Украину, но не прекращает баловать себя. Новым фото роскоши она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает, передает Politeka.net.

«Фильм «Завтрак у зажиточной Тиффани», - подписала снимок теледива.

Никитюк показала снимок, на котором запечатлена стоящая на столике тарелка с устрицами и ваза с цветами. Также в кадр попали ноги телеведущей в модных босоножках.

Отметим, судя по указанной в посте геолокации, фото было сделано в Одессе.

Фото активно комментируют в Сети.

«Первое правило "зажиточного завтрака" сфоткать зажиточный завтрак», «Приятного», «Наслаждайся», «Я не из такой семьи, я из…», «Класс», «Как и должно быть», «Не хватает просекко! 😏», "Хорошо жить не запретишь", "Ох уж эти ножки", "Это же не завтрак, не завидую богатым", - пишут в комментариях.

Отметим, еще недавно Никитюк активно делилась кадрами солнечного отдыха в Турции, демострируя стройную фигуру в различных купальниках.

Напомним, Леся Никитюк из Турции жестко ответила украинцам о своих заработках.

А еще Politeka писала, что Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили.

Также Politeka сообщала, что "пузатая" Леся Никитюк в купальнике показала фигуру без фильтров и фотошопа.