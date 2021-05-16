Известная украинская Леся Никитюк показала, как проводит время в Одессе
Майские праздники экс-ведущая «Орла и решки» провела в отпуске в Турции. Леся улетела с группой подружек на затяжной девичник, где они повеселились от души.
Сейчас артистка уже вернулась в Украину, но не прекращает баловать себя. Новым фото роскоши она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает, передает Politeka.net.
«Фильм «Завтрак у зажиточной Тиффани», - подписала снимок теледива.
Никитюк показала снимок, на котором запечатлена стоящая на столике тарелка с устрицами и ваза с цветами. Также в кадр попали ноги телеведущей в модных босоножках.
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Отметим, судя по указанной в посте геолокации, фото было сделано в Одессе.
Фото активно комментируют в Сети.
«Первое правило "зажиточного завтрака" сфоткать зажиточный завтрак», «Приятного», «Наслаждайся», «Я не из такой семьи, я из…», «Класс», «Как и должно быть», «Не хватает просекко! 😏», "Хорошо жить не запретишь", "Ох уж эти ножки", "Это же не завтрак, не завидую богатым", - пишут в комментариях.
Отметим, еще недавно Никитюк активно делилась кадрами солнечного отдыха в Турции, демострируя стройную фигуру в различных купальниках.
Напомним, Леся Никитюк из Турции жестко ответила украинцам о своих заработках.
А еще Politeka писала, что Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили.
Также Politeka сообщала, что "пузатая" Леся Никитюк в купальнике показала фигуру без фильтров и фотошопа.