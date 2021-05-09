Популярная украинская телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк отправилась на затяжной девичник в Турцию

Несколько дней назад телеведущая с присущим ей чувством юмора оригинально заявила, что покидает страну и отправляется на долгий и затяжной девичник в прекрасной компании. После этого Леся не только показала, как покоряет зажигательными шутками в самолете, но и веселится по прилету.

Так, после двух дней насыщенных будней, вечер с девушками Леся устроила довольно «громкий». Традиционно до гуляний звезда показала свою лук дня, точнее, в этот раз, ночи. Короткие шорты, маленький белый топ и удачно выбранные украшения вместе с босоножками на шпильке превратили телеведущую в кокетливую диву.

По словам Никитюк, это третий день девичника по полной программе, поэтому скромничать никакого смысла нет. В качестве подтверждения, через час в профиле Никитюк появился еще один кадр.

После Сторисов звезды сама она в том же луке показала весьма интригующий кадр Впрочем, свежее фото оказалось не самым удачным. Леся опубликовала смазанный кадр, на котором было видно только ее силуэт.

«Попросила девочек сфоткать. #девичник день 3», - подписала фото звезда, подколов своих подруг.

«Классная фотка! Обожаю такие))», «Зато ноги все равно узнаваемые», «Прям королева ночи», «Какая знакомая ситуация)) подруги делают всегда «отличные» фото», «И получилось суперское фото!», «очень красивые черты лица», «Мне кажется, что фотограф немного моргнул», «А ноги, ноги, ноги! Эти ноги узнают везде. Все на этом фото шикарно!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры.

Как Politeka писала, что Никитюк в розовом микро-бикини задрала ноги, показав формы как у Ким: "Ивановна на высоте".

Также Politeka сообщала, что Никитюк в мини-бикини показала пляжную вечеринку, Астафьева заинтересовалась: «Там кто-то из мужиков остался?».