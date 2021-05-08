Популярная украинская ведущая Леся Никитюк без скромности показывает, как веселится в очередном отпуске

Несколько дней назад телеведущая показала, как отправилась на жаркий отдых в Турцию вместе с компанией девушек. Причем гулять и веселиться компания начала еще в самолете. Теперь Леся показала, как с утра нежится на пляже, устраивая ленивый день.

Так, на лежаке Никитюк устроила соблазнительные игры, задирая ноги вверх и показывая фигуру во всей красе в розовом бикини. Причем саму телеведущую не смутило, насколько провокационно она выглядит перед камерой.

Крошечный купальник насыщенного оттенка наглядно показал, насколько стройная фигура у телеведущей. К слову, Никитюк не раз критиковали за ее формы или же за якобы видимый целлюлит. На видео звезда подчеркнула в естественном виде, что с ней на самом деле у нее хорошая фигура и хейтерам действительно нет к чему придраться.

Также на стильных кадрах Леся с легкой улыбкой изящно позировала в коротком черном топе и обтягивающих брюках, которые подчеркнули стройные ноги артистки. Дополнила свой образ ведущая мини-сумочкой и классическими лодочками на каблуке. Покрутившись перед камерой, она с удовольствием продемонстрировала свой образ дня.

«Леся Ивановна..."всегда на высоте"», – подписала снимки на балконе высокоэтажного дома Никитюк.

«Выше только небо;Супер красотка богиня; Какая же Вы красивая..; Где купить такой наряд ?; Красавица, так держать; Боже, яка краса; Ну такая уже красотка; Шикарные туфли; Прямо Гагаринская улыбка! Светлая, весенняя; Прикольный костюмчик; Сонечко; Сто процентов; Красота); Кофточка; Притула пусть знает, кто сверху».

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк устроила романтичную прогулку на улице с "ухажером": "А ну, иди сюда...".

Также Politeka писала, что Никитюк примерила новый имидж, показав увеличенные губы: кадры преображения.