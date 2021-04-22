Известная блогер и телеведущая Леся Никитюк примерила новые образы, явно увлекшись фильтром в соцсети

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Леся Никитюк разместила несколько фото, на которых предстала в образах Инста-кукол. Девушке так понравилось перевоплощаться, что она решила назвать "женщину, которая нагло ворует у нее телефон".

Фото доступны в сторис Леси, именно там она разместила эти "шедевры пластики". На фото Леся позирует в уже известной поклонникам косухе с яркими надписями. Леся снимала сторис с друзьями, с которыми ездила в Винницу фотографироваться на фоне аллеи цветущих сакур.

"Что ж мои дорогие, спасибо за эту прекрасную экскурсию. Оставайтесь с нами, у нас очень интересная сторис". Леся навела камеру на знакомого, и у него тут же "выросли" губы. Девушка, которая также была с Лесей в компании тихонько сказала "Боже, яка я страшна!". Тогда Леся прокричала: "Ты очень красивая, ты женственна, покажи всю свою страсть!, Вот так надо!". При этом компания веселилась от души.

"Дорогие мои девочки. Нужно дать этому персонажу имя. Этой женщине, которая нагло ворует у меня телефон. Итак, предлагаю три варианта: Клаудия Без шифера, второе - Анжелика Губицкая, и просто Людка"

После чего Леся позировала, назвав каждую фото придуманным ею забавным именем.

Леся старалась войти в образ предлагаемых ею имен для своей "женщины с перекачанными губами".

Это уже не впервые Леся использует данный фильтр в Инстаграм. Ранее она уже показывала его поклонникам, при чем так же не отождествляла себя с изображением в экране.

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