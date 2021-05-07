Популярная украинская ведущая Леся Никитюк позировала вместе с коллегой Сергеем Притулой
Известные телеведущие уже продолжительное время работают вместе, передает Politeka.net. В частности, оба ведут передачу "Хто зверху?".
На странице телеканала, на котором работают Никитюк с Притулой, опубликовали видео, на которых обе звезды позировали вместе для промо шоу.
На кадрах Леся и Сергей трогали друг друга за лицо, слишком тесно прижавшись. Кадры получились довольно интимными.
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Также оба кричали в камеру, позируя в разных нарядах.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, пользователи сети написали много сообщений директ.
Отметим, развлекательное шоу "Хто зверху?" выходит с 2012 года. Это адаптация шоу Battle of the Sexes.
В шоу принимают участие две команды - мужская и женская, которые пытаются доказать, что знают о противоположном поле. Соревнование делится на раунды, а также шоу наполнено различными конкурсами.
К слову, в украинской версии шоу несколько раз сменялись ведущие женского пола. В разное время вместе Сергеем Притулой вели передачу Ольга Фреймут, Екатерина Варнава и Леся Никитюк. Последняя стала завоевывать популярность после победы на шоу "Рассмеши комика".
Звезда стала вести несколько программ на украинском ТВ, а также завоевала большую популярность в Инстаграм. Сейчас на Лесю подписаны 3,6 миллиона человек.
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