Популярная украинская ведущая Леся Никитюк позировала вместе с коллегой Сергеем Притулой

Известные телеведущие уже продолжительное время работают вместе, передает Politeka.net. В частности, оба ведут передачу "Хто зверху?".

На странице телеканала, на котором работают Никитюк с Притулой, опубликовали видео, на которых обе звезды позировали вместе для промо шоу.

На кадрах Леся и Сергей трогали друг друга за лицо, слишком тесно прижавшись. Кадры получились довольно интимными.

Также оба кричали в камеру, позируя в разных нарядах.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, возможно, пользователи сети написали много сообщений директ.

Отметим, развлекательное шоу "Хто зверху?" выходит с 2012 года. Это адаптация шоу Battle of the Sexes.

В шоу принимают участие две команды - мужская и женская, которые пытаются доказать, что знают о противоположном поле. Соревнование делится на раунды, а также шоу наполнено различными конкурсами.

К слову, в украинской версии шоу несколько раз сменялись ведущие женского пола. В разное время вместе Сергеем Притулой вели передачу Ольга Фреймут, Екатерина Варнава и Леся Никитюк. Последняя стала завоевывать популярность после победы на шоу "Рассмеши комика".

Звезда стала вести несколько программ на украинском ТВ, а также завоевала большую популярность в Инстаграм. Сейчас на Лесю подписаны 3,6 миллиона человек.

Напомним, Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой

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