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Телеведущая Леся Никитюк поделилась яркими кадрами с отдыха за границей

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда публикует фото и видео с девичника, который они с подругами организовали за границей. На свежих фото Леся засветила всех своих подруг на пляжной вечеринке в купальниках. Сама телеведущая стояла лицом к камере, подняв руки вверх и зажмурившись от удовольствия.

«#девичник2021 - море, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль, коктейль..», - подписала фото Никитюк.

Пляжная вечеринка не на шутку заинтересовала певицу Дашу Астафьеву, которая тут же отписалась под постом.

«Там кто-то живой из мужиков остался на острове?», - поинтересовалась певица.

Поклонники тоже не прошли мимо яркого кадра, оставив своей любимице массу комплиментов.

«Опять тепло и хорошо», «Мммм, какие ноги! Да и вообще, красота», «Лапочка», «Девочки такие девочки», «Леся, ну это шикарно и купальник суперский», «Ох как горячо, такие красотки», «Фигура нереальная. Наоми отдыхает», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поделилась у себя в сети кадрами из самолета. На голове у девушки красовалась сначала розовая, а затем голубая фата с диадемой. Таким образом она с подружками отмечала девичник.

Напомним, что Леся Никитюк заговорила о личном на съемках: "А почему мне трусики не покупают?.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк решилась показать, с кем встречает свое утро вдали от Украины: "Завидная невеста".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры.