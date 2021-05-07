Популярна українська ведуча Леся Нікітюк позувала разом з колегою Сергієм Притулою

Відомі телеведучі вже тривалий час працюють разом, передає Politeka.net. Зокрема, обидва ведуть передачу "Хто зверху?".

На сторінці телеканалу, на якому працюють Нікітюк з Притулою, опублікували відео, на яких обидві зірки позували разом для промо шоу.

На кадрах Леся і Сергій торкалися з а обличчя один одного, занадто тісно притулившись. Кадри вийшли досить інтимними.

Також обидва кричали в камеру, позуючи в різних нарядах.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, можливо, користувачі мережі написали багато повідомлень дірект.

Зазначимо, розважальне шоу "Хто зверху?"виходить з 2012 року. Це адаптація шоу Battle of the Sexes.

У шоу беруть участь дві команди - чоловіча і жіноча, які намагаються довести, що знають про протилежну стать. Змагання ділиться на раунди, а також шоу наповнене різними конкурсами.

До слова, в українській версії шоу кілька разів змінювалися ведучі жіночої статі. У різний час разом Сергієм Притулою вели передачу Ольга Фреймут, Катерина Варнава і Леся Нікітюк. Остання стала завойовувати популярність після перемоги на шоу "Розсміши коміка".

Зірка стала вести кілька програм на українському ТБ, а також завоювала велику популярність в Instagram. Зараз на Лесю підписані 3,6 мільйона осіб.

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